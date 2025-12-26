 
Thüringen Neuer Direktzug nach Prag und Krakau

Ohne Umstieg von Eisenach und Erfurt nach Prag, Krakau und zur ukrainischen Grenze: Das bietet ab Sommer ein internationaler Zug eines privaten Bahn-Betreibers – zum Billigtarif.

Thüringen: Neuer Direktzug nach Prag und Krakau
1
Ab Sommer ohne Umstieg ab Erfurt zu erreichen: Der Hauptbahnhof von Krakau und Polen. Foto: IMAGO/Zoonar

Der Bahnanbieter „Leo Express“ startet ab dem 25. Juni 2026 eine neue transeuropäische Linie zwischen Frankfurt und Südost-Polen durch Thüringen und Tschechien. Der täglich in beiden Richtungen geplante Zug schafft erstmals eine umsteigefreie Verbindung zwischen Eisenach, Erfurt, Prag und Krakau. Mit einem Laufweg von mehr als 1300 Kilometern gehört die Strecke dann zu den längsten durchgehenden Zugverbindungen, die Deutschland berühren. Die Fahrzeit zwischen Erfurt und Prag soll rund sechs, bis Krakau zwölf Stunden betragen. Der Zug verkehrt teils über Nacht, bietet aber den Angaben zufolge keine Schlaf- und Liegewagen, sondern lediglich Sitzplätze.

Der Zug startet am Frankfurter Flughafen und nimmt die Route über Fulda, Eisenach, Gotha, Erfurt und Leipzig. Über Dresden und Bad Schandau geht es nach Prag und weiter Richtung Schlesien via Olmütz (Olomouc) und Ostrau (Ostrava) zur tschechisch-polnischen Grenze bei Bohumín (Oderberg).

Eher langsam, aber umsteigefrei

An fünf von sieben Wochentagen fährt der Zug weiter nach Polen bis Kattowitz und Krakau und darüber hinaus nach Tarnów und Przemyśl. Der grenznahe Bahnhof der südostpolnischen Stadt ist der Umsteigepunkt für Züge nach Lemberg (Lviv) und Kiew in der Ukraine.

Die Route des neuen Zugs via Erfurt. Foto: Leo Express

In Richtung Osten fährt der tägliche Zug um 10.51 Uhr ab Eisenach und um 11.24 Uhr ab Erfurt, er erreicht Prag um 17.23 Uhr und (außer dienstags und mittwochs) Krakau um 23.28 Uhr, Ankunft in Przemyśl ist um 2.23 Uhr. Montags sind diese Fahrzeiten um vier Stunden nach vorne verschoben. Zurück geht es freitags bis mittwochs ab Przemyśl um 13.31 Uhr, ab Krakau um 16.40 Uhr und täglich ab Prag um 23.23 Uhr. Erfurt ist um 4.23 Uhr erreicht, Eisenach um 4.57 Uhr.

„Mit dieser neuen Zugverbindung beseitigen wir auch die eisernen Vorhänge zwischen West- und Osteuropa“, teilt der Betreiber dazu etwas anachronistisch mit, „und wir verknüpfen wichtige Europäische Zentren und schaffen einen Zugang zur Ukraine. In Deutschland schaffen wir eine Alternative zu den bestehenden Betreibern.“

Bereits seit dem jüngsten Fahrplanwechsel verbindet zweimal täglich ein Eurocity der polnischen Bahn Leipzig und Krakau via Görlitz und Breslau. Weitere Verbindungen nach Krakau und Przemyśl existieren ab von und nach Berlin über Frankfurt (Oder). Prag ist alle zwei Stunden mit tschechischen Railjets ab Dresden erreichbar. All diese Routen bieten für Fahrgäste aus Thüringen schnellere Fahrzeiten, sie erfordern aber mindestens einmaliges, oft mehrmaliges Umsteigen.

Niedrigpreise nur zum Start?

„Leo Express“ ist im Mehrheitsbesitz der spanischen Staatsbahn Renfe und betreibt vor allem Zuglinien in Tschechien, Polen und der Slowakei. Kurzzeitig war die Firma bis 2000 auch in Deutschland auf der Strecke Berlin-Stuttgart aktiv.

Tickets für die ab Ende Juni verkehrenden Züge gibt es bereits jetzt unter leoexpress.com Los geht es von Erfurt ab 10 Euro bis Prag und ab knapp 14 Euro bis Krakau. Ob diese extrem niedrigen Preise mehr als ein Lockangebot sind, muss sich zeigen. Als Privatbahn ist „Leo“ nicht an das Preissystem der Deutschen Bahn gebunden. Anders als bei den Eurocitys nach Krakau oder Prag kann man auch keine durchgehenden Fahrkarten von und nach Südthüringen lösen.