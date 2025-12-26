Thüringen: Neuer Direktzug nach Prag und Krakau

Der Bahnanbieter „Leo Express“ startet ab dem 25. Juni 2026 eine neue transeuropäische Linie zwischen Frankfurt und Südost-Polen durch Thüringen und Tschechien. Der täglich in beiden Richtungen geplante Zug schafft erstmals eine umsteigefreie Verbindung zwischen Eisenach, Erfurt, Prag und Krakau. Mit einem Laufweg von mehr als 1300 Kilometern gehört die Strecke dann zu den längsten durchgehenden Zugverbindungen, die Deutschland berühren. Die Fahrzeit zwischen Erfurt und Prag soll rund sechs, bis Krakau zwölf Stunden betragen. Der Zug verkehrt teils über Nacht, bietet aber den Angaben zufolge keine Schlaf- und Liegewagen, sondern lediglich Sitzplätze.