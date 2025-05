Vieles von dem, was die wissenschaftliche Leiterin des Thüringen-Monitors, Marion Reiser, über die aktuellen Befunde des Thüringen-Monitors sagt, hat man in den vergangenen Jahren immer wieder gehört. Zum Beispiel, dass viele Menschen in Thüringen zwar grundsätzlich der Aussage zustimmen, dass die Demokratie „die beste aller Staatsideen ist“. Ausweislich der Daten des Thüringen-Monitors 2024 stimmen 88 Prozent der wahlberechtigten Menschen im Freistaat dieser Aussage zu. Das ist exakt der Wert, den die Macher dieser Langzeitstudie auch im vergangenen Jahr gemessen haben. Abgesehen von kleineren Schwankungen ist dieser Wert seit 2017 ziemlich konstant.