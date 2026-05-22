Staatskanzleiminister Stefan Gruhner hat an die Abgeordneten des Thüringer Landtags appelliert, der Polizei im Freistaat mehr Befugnisse zu geben. „Wer entschlossen gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen organisierte Hasskriminalität vorgehen will, sollte seine Haltung gegen ein modernes Polizeiaufgabengesetz sorgsam abwägen“, sagte der CDU-Politiker in einer Regierungserklärung zum neuen Thüringen-Monitor im Parlament in Erfurt.