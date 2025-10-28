Dass das Land Thüringen ausweislich der jüngsten Steuerschätzung mit etwas höheren Steuereinnahmen rechnen kann, als zuletzt angenommen, darf nach Ansicht von Landes-Finanzministerin Katja Wolf (BSW) nicht darüber hinweg täuschen, dass der Freistaat in den nächsten Jahren in erheblichem Umfang Geld einsparen muss. Diese jüngste Steuerprognose beruhe sehr „auf dem Prinzip Hoffnung“, sagte Wolf am Dienstag in Erfurt unserer Redaktion. „Ich halte diese Prognose zwar nicht für unseriös, aber ich halte sie für sehr fragil.“