Thüringen: Mann von AfD-Politikerin arbeitet bei Bundestagsabgeordneten

Erfurt/Berlin - Der Mann der Thüringer AfD-Landtagsabgeordneten Wiebke Muhsal arbeitet beim AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Schröder. Er sei als wissenschaftlicher Mitarbeiter in seinem Büro beschäftigt, sagte Schröder auf Nachfrage. Zuvor hatte der Podcast "Inside AfD" des Nachrichtenmagazins Politico darüber berichtet. "Er ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Qualifikation seit Beginn der Legislatur in meinem Bundestagsbüro beschäftigt", sagte Schröder dem Podcast. Muhsal sagte demnach: "Arbeitsverhältnisse in parlamentarischen Büros richten sich nach den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen." Der dpa sagte Schröder, der Mitarbeiter habe einen Doktor in Philologie.