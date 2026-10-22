Schon hinter das Gehalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts konnte man ein dickes Fragezeichen setzen: Da musste ein Alleinverdiener-Haushalt eines kleinen Beamten mit zwei Kindern als Rechenbeispiel herhalten, um festzustellen, dass der Abstand zwischen dessen Verdienst und dem Bürgergeld für die gleichen Familie zu gering ist. Weshalb nun alle deutschen Beamten mehr Geld bekommen sollen und wohl auch – Karlsruhe hat gesprochen – müssen.