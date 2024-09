Ein paar Sätze von Olaf Gabriel, der seine Erregung nach der 1:2-Niederlage gegen den Tabellenvierten der vergangenen Saison nicht verbergen konnte und wohl auch wollte, fassen das Geschehen der Partie gegen die Ostthüringer treffend zusammen. „Wir haben die erste halbe Stunde nicht am Geschehen teilgenommen. Das ist nicht zu verstehen. Wir trainieren die letzten vierzehn Tage wie die Verrückten, erhöhen das Pensum und sind optimal vorbereitet in die Partie gegangen. Ich wusste, dass wir es gegen Weida nie wieder so einfach haben werden wie heute, um zu punkten. Mit der Niederlage gehen uns gefühlt sechs Punkte verloren. Nach der katastrophalen Startphase und den zwei Gegentoren, wo weder die Abstimmung noch die geistige Bereitschaft, die Treffer zu verhindern, stimmte, dominieren wir das Geschehen. Wir müssen vier, fünf Tore machen. Da brauche ich auch nicht über Moral oder solche Dinge zu reden. Das bringt keine Punkte“, gab es kurz nach der Partie zu Protokoll. Klar hatte er bis dahin noch keine Zeit um Luftholen gehabt. Das ändert aber nichts an den harten Fakten, die der Glücksbrunner Trainer in seiner emotionalen Kurzanalyse offenbarte.