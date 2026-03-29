Auf die Damen vom Volleyball-Club Altenburg I und Gera VC I lauteten am Wochenende die Gegnerinnen. Nachdem die Oberweißbacherinnen ins Spiel gegen die Altenburgerinnen gefunden hatten, erarbeiteten sie sich einen Punktevorsprung und den ersten Satzgewinn mit 25:18. Durch ungewohnt viele Aufschlagfehler im zweiten Durchgang und Ungenauigkeiten im Spielaufbau konnten sich nun die Gäste mit 15:25 erfolgreich durchsetzen.