Berühmte Fälle von Blendern und Hochstaplern gibt es zuhauf. Denken wir nur an Namen wie „Milliarden-Mike“ Mike Wappler: Jahrzehntelang machte er in Deutschland Schlagzeilen. Er erfand aufwendige Geschichten, täuschte vor, über Millionenwerte wie Gold, Kunst und Immobilien zu verfügen und log sich durch millionenschwere Geschäfte. Oder Victor Lustig alias „Graf Victor Lustig“, der um 1925 den Pariser Eiffelturm an einen einfältigen Schrotthändler „verkaufte“.