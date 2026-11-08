Thüringenweit gibt es aktuell etwa 100 hauptamtlich und etwa doppelt so viele ehrenamtlich geführte öffentliche Bibliotheken. Die Dermbacher Gemeindebibliothek, die ganzjährig mit vielfältigen generationsübergreifenden attraktiven Angeboten überzeugt, gehört dazu. Wer zu den Besuchern der vielfältigsten Veranstaltungen, wie Lesungen, Workshops, Vorlesestunden, Ausstellungen und Vorträgen zählt, weiß: diese Bibliothek ist „ein Ort voller Geschichte und Geschichten, Wissen und Möglichkeiten“. Und damit weit mehr als „nur ein Ort zum Ausleihen- ein wahrer Treffpunkt für alle Generationen“, wie auch auf der Homepage nachzulesen ist. Nicht unerwähnt sei hier, dass die Arbeit der Bibliothek durch den Freundeskreis Museum und Bibliothek Dermbach aktiv unterstützt wird.