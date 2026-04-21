Der auf Druck des BSW eingerichtete „Bürgerrat Frieden und Diplomatie“ ist komplett und tritt in vier regionalen Gruppen à 50 Leuten ab sofort zusammen. „Für mich und das BSW ist das eine Herzensangelegenheit“, sagte BSW-Landeschefin und Finanzministerin Katja Wolf am Dienstag. Angesichts einer zunehmenden Spaltung in der Gesellschaft sei Dialog das Gebot der Stunde. Gerade in der Frage von Krieg und Frieden gebe es einen tiefen Riss. Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) sagte, der Bürgerrat sei ein zentrales Vorhaben der Landesregierung und ein „Herzensprojekt der gesamten Koalition“.