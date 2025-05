Die Industrie- und Handelskammer Erfurt hat ihre Kritik an mehr Staatssekretären in der Thüringer Landesregierung bekräftigt. „In einer Zeit, in der Thüringen vor massiven haushaltspolitischen und demografischen Herausforderungen steht, wirkt die geplante Ausweitung der Staatssekretärsstellen wie ein politisches Signal in die falsche Richtung“, sagte Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch. „Der Aufwuchs von sechs zusätzlichen Staatssekretären in den vergangenen 15 Jahren verursacht nun Mehrkosten in Höhe von etwa zehn Millionen Euro pro Legislatur.“