Thüringen/Hessen: Seifenblasenwolken und mehr beim Reitercup

Auch die Jüngsten waren schon ein Stück dabei, Mama war immer in der Nähe. Foto: privat

Welche Aufgaben hatten die Teilnehmer mt ihren Tieren auf der Strecke zu bewältigen? Dazu gehörte etwa das ruhige Aushalten der Pferde in einem gekennzeichneten Bereich, in dem Seifenblasenmaschinen für ordentlich bunte Blasenwolken ringsum sorgten. Auch Eierlaufen auf dem Pferd zählte für die Reiter zu den spaßigen Herausforderungen. (Das Ei war freilich ein Golfball und also unkaputtbar.) Doch wie geht Sackhüpfen mit Pferd? Der Reiter springt dabei in einem raschelnden Plastiksack neben dem Tier eine Strecke mit – dieses soll dabei ganz ruhig bleiben und sich nicht beeindrucken lassen.