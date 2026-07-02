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  6. Seifenblasenwolken und mehr beim Reitercup

Thüringen/Hessen Seifenblasenwolken und mehr beim Reitercup

Seifenblasen-Prüfung im Wald, Sackhüpfen mit Pferden? Wer sich das nicht vorstellen kann, hätte den Geländereitercup an der thüringischen Landesgrenze besuchen sollen.

Thüringen/Hessen: Seifenblasenwolken und mehr beim Reitercup
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Hier wird es gleich lustig: Die beiden Seifenblasenmaschinen (rechts) zaubern Wolken, in denen Pferd und Reiterin nicht nervös werden dürfen.Eine der Stationen beim Geländereitercup des VFD, Landesverband Thüringen. Foto: privat

Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD), Landesverband Thüringen, hatte jetzt einen Geländereitercup organisiert, der im benachbarten Hessen stattfand, in Tann-Theobaldshof. Ein solcher Cup ist kein Turnier im klassischen Sinne, „sondern ein vielseitiger Breitensport-Wettbewerb für alle, die ihr Pferd draußen sicher, partnerschaftlich und mit Freude bewegen wollen“, so der Verband. Rund um die Aufgaben, die zu bewältigen waren, gab es auch für interessierte Zuschauer alle möglichen Angebote, bis hin zum Basteln für Kinder.

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Vertrauensvoll unterwegs im Gelände

Im Mittelpunkt standen freilich die Pferde – angetreten waren sie vom allseits bekannten Haflinger über die robusten kleinen Isländer bis zum kräftigen Arbeitstier, dem Tinker, und zum kompakt gebauten, zähen Reit- und Westernpferd Criollo.

Pferd und Reiterin müssen sich vertrauen. Dieser Vierbeiner geht, die Mähne bestens gestylt, in den Geländereitercup. Foto: privat

Am Hof von VFD-Mitglied Sabine Feuerstein in Theobaldshof starteten an einem heißen Sommertag jedoch nicht alle 30 angemeldeten Reiter. Acht hatten wegen der Hitze abgesagt, dafür gab es Verständnis. Für die bis zu 14 Kilometer lange Geländestrecke mit verschiedenen Aufgaben an fünf Stationen konnte man sich jedoch Zeit lassen – es gab kein Limit. Unterwegs waren genügend Wasser und Getränke für Ross und Reiter bereitgestellt. „Außerdem verlief der Großteil der Strecke im Wald, das wurde von allen als angenehm empfunden. Wir hatten keinerlei Ausfälle“, berichten die Organisatoren, „Und alle wollen gern wiederkommen.“

Und wo geht es nun entlang, welche Aufgaben gibt es? Bis zu 14 Kilometer konnten erritten werden. Foto: privat

Die meisten Reiter waren Erwachsene – aber auch eine Jugendliche von 14 Jahren aus Wüstensachsen-Ehrenberg war dabei. Und die jüngsten? Eine Pferdebesitzerin ließ auf einem Stück des Weges ihre erst vier und sechs Jahre alten Kinder mitreiten. „Auch für sie gab es am Ende eine Teilnehmerschleife und Gummibärchen“, beschreibt Isländer-Fan Sabine Feuerstein den freundlichen Charakter dieses Geländereitercups.

Auch die Jüngsten waren schon ein Stück dabei, Mama war immer in der Nähe. Foto: privat

Welche Aufgaben hatten die Teilnehmer mt ihren Tieren auf der Strecke zu bewältigen? Dazu gehörte etwa das ruhige Aushalten der Pferde in einem gekennzeichneten Bereich, in dem Seifenblasenmaschinen für ordentlich bunte Blasenwolken ringsum sorgten. Auch Eierlaufen auf dem Pferd zählte für die Reiter zu den spaßigen Herausforderungen. (Das Ei war freilich ein Golfball und also unkaputtbar.) Doch wie geht Sackhüpfen mit Pferd? Der Reiter springt dabei in einem raschelnden Plastiksack neben dem Tier eine Strecke mit – dieses soll dabei ganz ruhig bleiben und sich nicht beeindrucken lassen.

Kein Schaukelpferd, sondern die Seifenblasen-Station. Foto: privat

Nach dem Trail konnte man die Teilnehmer in Theobaldshof noch einmal im Parcours beobachten. Theoretische Fragebögen mussten von den Teilnehmern ebenfalls richtig ausgefüllt werden, um maximal 100 Punkte einheimsen zu können. In der Kategorie Jugendliche übrigens war die Wüstensachsenerin unschlagbar – allein dadurch, da sie hier als einzige angetreten war.

Wer als einer der vielen Gäste zum Geländereitercup bei den Pferdefreunden vorbeischaute, der war selbstverständlich auch kulinarisch gut versorgt.

Tag des Pferdes am 19. Juli

Übrigens: Die Pferdefreunde im Feldatal sind sehr aktiv, was unter anderem der Sektion Pferdesport im Fischbacher Sportverein zu verdanken ist. Pferdeliebhaber dürfen sich mit dieser schon mal auf den 19. Juli freuen – dann ist in Fischbach der beliebte „Tag des Pferdes“.

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