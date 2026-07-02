Thüringen/Hessen: Seifenblasenwolken und mehr beim Reitercup

Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD), Landesverband Thüringen, hatte jetzt einen Geländereitercup organisiert, der im benachbarten Hessen stattfand, in Tann-Theobaldshof. Ein solcher Cup ist kein Turnier im klassischen Sinne, „sondern ein vielseitiger Breitensport-Wettbewerb für alle, die ihr Pferd draußen sicher, partnerschaftlich und mit Freude bewegen wollen“, so der Verband. Rund um die Aufgaben, die zu bewältigen waren, gab es auch für interessierte Zuschauer alle möglichen Angebote, bis hin zum Basteln für Kinder.