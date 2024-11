Lieberknecht führte von 2009 bis 2014 als Regierungschefin in Thüringen eine schwarz-rote Koalition an. Sie war damals die erste Frau an der Spitze eines ostdeutschen Bundeslandes. 2020 hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vorgeschlagen, Lieberknecht zur Lösung der politischen Krise in Thüringen als Übergangsregierungschefin einzusetzen.