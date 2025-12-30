– Emma und Noah sind in diesem Jahr in Thüringen Favoriten vieler Eltern bei der Namenswahl für Neugeborene gewesen. Die beiden Namen führen die Hitliste des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg bei Hamburg an. Auch bundesweit stehen sie hoch im Kurs. Emma rangiert in diesem Jahr auf Platz eins bei den Mädchen, der biblische Name Noah auf Platz zwei bei den Jungen. Bielefeld hat für sein Ranking mehr als 260.000 Geburtsmeldungen aus 375 Städten in Deutschland erfasst und ausgewertet.