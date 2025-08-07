«Reichsbürger»: Schießübung für Bundestags-Angriff? Razzia gegen Gruppe Reuß

München/Chemnitz/Eichsfeld - Spezialkräfte der Polizei haben am frühen Morgen drei mutmaßliche "Reichsbürger" verhaftet, die zur Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß gehören sollen. Sie würden verdächtigt, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein und sich zum Ziel gesetzt haben, die staatliche Ordnung gewaltsam zu beseitigen, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit. Durchsucht wurde demnach in Bayern in den Landkreisen Forchheim und Nürnberger Land, in Sachsen im Erzgebirgskreis und Chemnitz sowie in Thüringen im Landkreis Eichsfeld.