AfD-Parteitag: Weidel und Chrupalla als AfD-Spitzenduo bestätigt

Kampfkandidaturen um weitere AfD-Spitzenposten

Neben der Wahl der Parteichefs stehen in Erfurt zwölf weitere Posten des Vorstandes zur Abstimmung. Dabei kommt es auf mehreren Positionen, etwa bei den Stellvertreterposten, zu Kampfkandidaturen. Teilweise treten AfD-Politiker aus demselben Landesverband gegeneinander an.

Neu in die Führungsriege aufrücken soll der Thüringer Stefan Möller, Co-Chef und Vertrauter von Höcke. Beide stuft der Thüringer Verfassungsschutz als Rechtsextremisten ein. Die AfD an sich wird vom Verfassungsschutz unter anderem in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft.

"Wir sind auf der Siegesstraße der Geschichte unterwegs", sagte Höcke als Gastgeber des Parteitages vor den Delegierten. Die sogenannte Brandmauer habe die AfD groß gemacht.