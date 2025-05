Die Thüringer Brombeerkoalition aus CDU, BSW und SPD will den von ihr angekündigten Abbau von Bürokratie im Freistaat nach eigenen Angaben unverzüglich angehen. CDU-Landtagsfraktionschef Andreas Bühl kündigte bei einer Talkrunde auf dem Thüringentag in Gotha ein erstes Bürokratieabbaugesetz des Landtags noch in diesem Jahr an. Damit sollen Normen wie Statistikpflichten und zu erbringende Nachweise etwa in der Gastronomie gestrichen werden. Zugleich soll laut Bühl ebenfalls in diesem Jahr die Bauordnung reformiert werden. Das bedeute, dass dann beispielsweise Bauanträge nach sechs Wochen als genehmigt gelten könnten, wenn die Behörden in diesem Zeitraum keine Einwände erheben.