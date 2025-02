Thüringen BSW-Minister zur Brombeer-Koalition: "Bauchschmerzen"

Ärger über Themen-Übernahme

Schütz beschwerte sich, dass sich die Koalitionspartner in Thüringen übertrumpfen würden, "teilweise mit Forderungen, die wir in den Regierungsvertrag, also in die Koalitionsverhandlungen eingebracht haben". "Natürlich ärgert mich so was, aber das bespricht man dann und damit ist es auch gut."