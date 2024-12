Thüringen Brombeer-Experiment ohne Mehrheit - Liefert die AfD Stimmen?

Im Jahr der Parteigründung in die Regierung

Was in Sachsen scheiterte, soll in Thüringen und Brandenburg gelingen: Das BSW könnte noch im Jahr der Parteigründung in zwei Landesregierungen einsteigen. Doch es gibt noch Hürden. In Brandenburg könnte es bei der für Mittwoch geplanten Wahl von Dietmar Woidke (SPD) knapp werden. In Thüringen muss die SPD noch zustimmen und bei der Ministerpräsidentenwahl in Erfurt droht Ärger mit der AfD von Rechtsaußen Björn Höcke.