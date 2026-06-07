Thüringen bringt Antrag ein Bundesrat soll Schulpflicht stärken - Höcke für Lockerung

Höcke für Lockerung der Schulpflicht

Unterstützt wird das Ansinnen der AfD in Sachsen-Anhalt vom Thüringer AfD-Chef und Rechtsaußen Björn Höcke. "Die Schulpflicht kann meiner Meinung nach durch eine Bildungspflicht aufgelockert werden", sagte der 54-Jährige der dpa. Das bedeute aber nicht, dass derjenige, der nicht mehr in die Schule gehe, nicht regelmäßig überprüft werde und seine Leistung zeigen müsse.