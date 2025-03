Die Thüringen Ausstellung in drei Hallen der Erfurter Messe hätte am Sonntag durchaus mehr Besucher vertragen, auch wenn ein Blick in das Foyer volle Hallen vermuten ließ. Hier schaute man sich die kleinen technischen Gartenhelfer an und ließ sie sich vorführen. Andere Aussteller warben mit ihren regionalen Produkten rund um Honig, Wurstwaren oder delikate hochprozentige Getränke in Form von Gin-Variationen. Mit leckerem Brot aus Natursauerteig, mit Bier und alkoholfreien Getränken aus regionaler Herstellung wurde auch in anderen Hallen geworben. Besonders umlagert aber hinsichtlich Kulinarik die Anbieter von Käse. „Wir bieten unsere Produkte nur auf Messen an“, sagte einer der Aussteller.