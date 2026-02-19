Thüringen-Ausstellung: 750 Aussteller auf Thüringens größter Verbrauchermesse

Erfurt (dpa/th) - Bauen, Wohnen, Kochen, Heiraten, Gesundheit: Mit einem Programm für viele Zielgruppen will Thüringens größte Verbrauchermesse wieder Zehntausende Gäste auf das Erfurter Messegelände locken. Zur "Thüringen-Ausstellung" vom 28. Februar bis zum 8. März zeigen mehr als 750 Aussteller aktuelle Produkte und Dienstleistungen und informieren über neue Trends, wie die Ram Regio Ausstellungs GmbH als Veranstalterin mitteilte. Themen rund ums Bauen und Heimwerken bilden traditionell den Schwerpunkt der Ausstellung, bei der im vergangenen Jahr 67.000 Besucher gezählt wurden.