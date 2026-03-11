Parteien: Augsten kündigt Rücktritt als Thüringer BSW-Fraktionschef an

Augsten war einst Grünen-Politiker

Augsten war einst Mitglied der Grünen und hatte dort bereits eine politische Karriere hingelegt – unter anderem als Co-Vorsitzender der Landespartei und Grünen-Landtagsabgeordneter. Fachlich hatte sich Augsten, der Agraringenieur ist, vor allem um Landwirtschaftsthemen gekümmert. Für das BSW sitzt er unter anderem im Landwirtschaftsausschuss und im Umweltausschuss und ist ebenfalls agrarpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Vor seiner zweiten politischen Karriere beim BSW war Augsten zwischenzeitlich Referatsleiter im Thüringer Landwirtschaftsministerium und später Kommissarischer Präsident der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft.