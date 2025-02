Die Bundestagswahl in Thüringen verlief weitgehend störungsfrei. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte in Bad Sulza in Sichtweite eines Wahllokals ein drei mal drei Meter großes Hakenkreuz angebracht. Einen Tag vor der Wahl waren tausende Menschen gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft auf die Straße gegangen - allein rund 4.000 in Erfurt. Sie zogen unter anderem mit Plakaten durch die Innenstadt zum Domplatz, wo die AfD Thüringen ihren Wahlkampfabschluss abhielt. Laut Polizei hatten sich zu der AfD-Kundgebung rund 1.100 Teilnehmer versammelt.