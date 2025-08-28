Trainer Sebastian Hinze ist neu beim Club, je sieben Spieler kamen und gingen, aber auf eine Personalie ist Verlass beim ThSV Eisenach: Peter Walz führt die Mannschaft auch in der Spielzeit 2025/26 als Kapitän aufs Feld. „Das ist eine große Ehre für mich, zumal ich nun schon in der vierten Saison zum Kapitän gewählt wurde“, sagt der 31-Jährige, der 2021 aus Saarlouis nach Thüringen gewechselt war und zuvor parallel zum Handball als Kommissar für die saarländische Polizei tätig war.
ThSV Eisenach Walz bleibt Kapitän an der Wartburg
Ulrich Klemm 28.08.2025 - 07:03 Uhr