Trainer Sebastian Hinze ist neu beim Club, je sieben Spieler kamen und gingen, aber auf eine Personalie ist Verlass beim ThSV Eisenach: Peter Walz führt die Mannschaft auch in der Spielzeit 2025/26 als Kapitän aufs Feld. „Das ist eine große Ehre für mich, zumal ich nun schon in der vierten Saison zum Kapitän gewählt wurde“, sagt der 31-Jährige, der 2021 aus Saarlouis nach Thüringen gewechselt war und zuvor parallel zum Handball als Kommissar für die saarländische Polizei tätig war.