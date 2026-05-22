ThSV Eisenach verliert daheim: Keine Punkte in der Trockensauna

Beim Stand von 15:14 für Lemgo wurden die Seiten gewechselt – und dann zogen die Gäste vor 2850 Zuschauern in der drückend warmen Werner-Aßmann-Halle entscheidend davon. Nach 36 Minuten stand eine 20:15-Führung auf der Anzeigetafel, die Partie drohte Eisenach zu entgleiten. Trotz des Einsatzes von Spielern aus der zweiten Reihe – sogar der etatmäßige Torwarttrainer Stanislaw Gorobtschuk wurde aufs Parkett beordert – geschah dies nicht. Über die Stationen 23:29 (49.) und 28:33 (54.) trudelte die Partie aus, beste Werfer waren Felix Aellen mit acht Toren für Eisenach und Hendrik Wagner (9) für Lemgo.