Kann das funktionieren? Diese Frage stellten sich viele Eisenacher Handball-Fans im Sommer, als bekannt wurde, dass ein 21 Jahre alter Schweizer die zentrale Rolle im Rückraum des ThSV einnehmen soll. „Trotz seiner jungen Jahre ist er ein besonderer Führungsspieler mit der Gabe, Vorgaben und Punkte des Trainers umzusetzen“, sagte René Witte nach der Verpflichtung von Felix Aellen. „Er ist ein unfassbarer Teamplayer, der alle mit einbezieht.“