Vor zwei Wochen, also zeitgleich mit dem Biathlon-Weltcup in Oberhof, sind die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach wieder ins Training eingestiegen. Nach dem knappen 32:31-Heimsieg am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen den HSV Hamburg und dem Sprung auf den achten Tabellenplatz hatte Trainer Misha Kaufmann seiner Mannschaft zwei Wochen freigegeben, um die leeren Akkus wieder aufzuladen.