Dass der ThSV Eisenach in der Saison 2022/23 den Sprung in die Bundesliga schaffte, hat viel mit Jannis Schneibel zu tun. Der Rückraumspieler war der Aufstiegs-Regisseur des Thüringer Traditionsclubs – bis er sich am vorletzten Spieltag eine schwere Schulterverletzung zuzog. Seitdem wird der 25-Jährige, der in Ludwigshafen geboren wurde, aus gesundheitlicher Sicht vom Pech verfolgt. Wir haben mit dem 1,90 Meter großen Handballer gesprochen.