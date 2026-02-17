Zur Halbzeit waren es acht Tore Vorsprung, am Ende gab es eine Zitterpartie: Die Handballer des ThSV Eisenach hätten am Rosenmontag beinahe ihren persönlichen Aschermittwoch erlebt. „Das ist auch eine Qualität, dass man so ein Spiel dann trotzdem nach Hause bringt“, sagte Trainer Sebastian Hinze in seiner gewohnt pragmatischen Art nach dem erst souveränen und dann zittrigen 33:31 im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Bergischen HC.