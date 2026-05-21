In wenigen Wochen wird Vincent Büchner die Umzugskisten packen. Nach nur einer Bundesliga-Saison beim ThSV Eisenach zieht der 27-jährige Handballprofi weiter. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat mit den Thüringern einen Transfer ausgehandelt, obwohl Büchners Vertrag an der Wartburg eigentlich bis 2027 lief. Bevor er an die Förde wechselt, ist der spielintelligente Linksaußen erstmals zur Nationalmannschaft eingeladen worden. Nach der Rückkehr vom Auswahllehrgang haben wir mit dem gebürtigen Hildesheimer gesprochen.