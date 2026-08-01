Bundesliga-Handball in Suhl, das ist seit Längerem alles andere als alltäglich. 34 Jahre nach dem Abstieg des HSV Suhl aus dem Handball-Oberhaus besuchte am Mittwoch dieser Woche (29. Juli) ein direkter Konkurrent aus jener Erstliga-Saison 1991/92 die Wolfsgrube, der seinerzeit mit Suhl aus der Südstaffel abstieg, inzwischen jedoch seit drei Jahren wieder zum Inventar der 1. Liga gehört: der ThSV Eisenach.