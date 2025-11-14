ThSV Eisenach: Hexer Heinevetter

Vincent Büchner und Silvio Heinevetter, die herausragenden Akteure beim 28:24 (14:16)-Sieg des ThSV Eisenach über den TVB Stuttgart, strichen die überragende Mannschaftsleistung heraus. Linksaußen Büchner brillierte mit einer 100-Prozent- Wurfquote: acht Versuche, acht Treffer. Keeper Silvio Heinevetter, von 2022 bis 2024 selbst im Tor des TVB Stuttgart, brachte mit seinen Paraden im zweiten Abschnitt die Gäste schier zur Verzweiflung, löste in der mit 2.850 Zuschauern rappelvollen Werner-Aßmann-Halle Beifallsstürme und „Heine – Heine“-Sprechchöre aus. Der 41-jährige Ex-Nationaltorwart kam nach seiner Einwechslung mit neun abgewehrten Bällen auf eine Fangquote von 41 Prozent! Da flatterten selbst TVB-Routinier Kai Häfner, der in dieser Partie seinen 2000. Bundesliga-Treffer markierte, die Nerven.