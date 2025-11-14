ThSV Eisenach: Hexer Heinevetter

 
Thomas Levknecht

Eisenach bejubelt einen 28:24-Erfolg über den TVB Stuttgart sowie die Pluspunkte neun und zehn. Herausragend: Linksaußen Vincent Büchner und Torhüter Silvio Heinevetter

Matchwinner für den ThSV Eisenach im Heimspiel gegen Stuttgart: Torwart-Oldie Silvio Heinevetter. Foto: Imago/Funke Foto Services

Vincent Büchner und Silvio Heinevetter, die herausragenden Akteure beim 28:24 (14:16)-Sieg des ThSV Eisenach über den TVB Stuttgart, strichen die überragende Mannschaftsleistung heraus. Linksaußen Büchner brillierte mit einer 100-Prozent- Wurfquote: acht Versuche, acht Treffer. Keeper Silvio Heinevetter, von 2022 bis 2024 selbst im Tor des TVB Stuttgart, brachte mit seinen Paraden im zweiten Abschnitt die Gäste schier zur Verzweiflung, löste in der mit 2.850 Zuschauern rappelvollen Werner-Aßmann-Halle Beifallsstürme und „Heine – Heine“-Sprechchöre aus. Der 41-jährige Ex-Nationaltorwart kam nach seiner Einwechslung mit neun abgewehrten Bällen auf eine Fangquote von 41 Prozent! Da flatterten selbst TVB-Routinier Kai Häfner, der in dieser Partie seinen 2000. Bundesliga-Treffer markierte, die Nerven.

Dem Team aus Baden-Württemberg gelangen in den zweiten 30 Minuten gerade einmal noch acht Treffer. Beim 11:15 durch den Ex-Eisenacher Ivan Snajder (23.) führten die Gäste gar mit vier Toren, scheiterten dann aber immer wieder am Eisenacher Abwehrbollwerk. Selbst der so zweikampfstarke Ex-Eisenacher Simone Mengon wurde im zweiten Abschnitt ausgebremst.

Wende mit 8:1-Lauf

Mit einem halbzeitübergreifenden 8:1-Tore-Lauf drehten die Wartburgstädter – mit Philipp Meyer als Abwehrchef und Felix Aellen als torgefährlichem Angriffsregisseur – die Partie, verbuchten ihre Pluszähler neun und zehn in der Tabelle. Von einer „unglaublichen Energie auf Parkett und Rängen“ sprach Eisenachs Abwehrchef Philipp Meyer. „Ich bin natürlich happy über diesen Sieg in geiler Atmosphäre. Wir sind in die zweite Halbzeit mit einem klaren Kopf rein, haben in der Abwehr besser zugegriffen, vorn unseren Stiefel konsequent runtergespielt“, sprudelte es aus einem aufgekratzten Silvio Heinevetter heraus. Vincent Büchner rekapitulierte: „Vor der Pause fehlte uns noch die Konsequenz in der Abwehr. Doch wir behielten auch nach dem Vier-Tore-Rückstand die Nerven, waren fokussiert. Vorn haben wir unsere Angriffe clever aufgezogen und abgeschlossen. Eine sensationelle Teamleistung mit unseren Fans im Rücken!“

Die blau-weißen Fans stimmten schon vor dem Abpfiff Jubelgesänge an. „Oh, wie ist das schön“ erschallte im Thüringer Handballtempel. Das inbrünstig intonierte „Rennsteiglied“ leitete die Feierlichkeiten bis weit in die Nachtstunden ein. Der laue Herbsttag bot hierzu auch im Freien die Möglichkeit. Stuttgart verharrt derweil nach einem Sieg und zwei Remis auf mageren vier Pluspunkten im Tabellenkeller.

Kapitän verlängert bis 2028

„Mit dieser Halle ist alles möglich“, hatte Misha Kaufmann im vergangenen Jahr als Trainer des ThSV mit Blick auf die ganz besondere Atmosphäre in der Werner-Aßmann-Halle erklärt. Jetzt, als Stuttgarter Trainer, bekam er das bestätigt. Die Arena kochte von Beginn an, und die ohnehin leidenschaftlichen Spieler des ThSV wurden von ihren Fans regelrecht getragen.

Die Verkündung der Vertragsverlängerung von Kapitän Peter Walz unmittelbar vor dem Anpfiff hatte schon für Jubelstürme gesorgt. Der „Commissario“, während der Corona-Pandemie im Januar 2021 von Drittligist HSG Saarlouis gekommen, bleibt zwei weitere Jahre in der Wartburgstadt. Dass die Rollstuhl-Handballer der Blue Lions des ThSV Eisenach als deutsche Vizemeister 2025 im Rollstuhl-Handball geehrt wurden, passte ebenso ins Bild wie die vermeldete Kooperation mit den anwesenden Bundesliga-Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen.