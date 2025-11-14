ThSV Eisenach: Hexer Heinevetter

Wende mit 8:1-Lauf

Mit einem halbzeitübergreifenden 8:1-Tore-Lauf drehten die Wartburgstädter – mit Philipp Meyer als Abwehrchef und Felix Aellen als torgefährlichem Angriffsregisseur – die Partie, verbuchten ihre Pluszähler neun und zehn in der Tabelle. Von einer „unglaublichen Energie auf Parkett und Rängen“ sprach Eisenachs Abwehrchef Philipp Meyer. „Ich bin natürlich happy über diesen Sieg in geiler Atmosphäre. Wir sind in die zweite Halbzeit mit einem klaren Kopf rein, haben in der Abwehr besser zugegriffen, vorn unseren Stiefel konsequent runtergespielt“, sprudelte es aus einem aufgekratzten Silvio Heinevetter heraus. Vincent Büchner rekapitulierte: „Vor der Pause fehlte uns noch die Konsequenz in der Abwehr. Doch wir behielten auch nach dem Vier-Tore-Rückstand die Nerven, waren fokussiert. Vorn haben wir unsere Angriffe clever aufgezogen und abgeschlossen. Eine sensationelle Teamleistung mit unseren Fans im Rücken!“