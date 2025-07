ThSV Eisenach: Handball-Klassiker eröffnet die Saison

Mit einem Ost-Duell in eigener Halle startet der ThSV Eisenach in die neue Handball-Saison – und das ganze Land schaut zu, denn der MDR überträgt das Duell mit dem SC DHfK Leipzig am 30. August ab 16 Uhr live im Fernsehen. Am 3. September geht es nicht minder spektakulär weiter, wenn die Thüringer ab 20 Uhr beim Champions-League-Sieger SC Magdeburg zu Gast sind. Das darauffolgende Heimspiel gegen die MT Melsungen beginnt am 7. September um 16.30 Uhr. Der Terminplan ergibt sich aus den zeitgenauen Bundesligaansetzungen, die der Ligaverband veröffentlich hat.