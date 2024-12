ThSV Eisenach: Für den Fall der Fälle: Witte sorgt vor

Fitnessmesse füllt die Quartiere

Dafür hat sich der Manager schon einmal für die Fans in die Bütt geworfen. Für den Fall, dass Eisenach die Endrunde (12./13. April) in Köln erreicht, ist ein größeres Kontingent an Hotelzimmern geblockt. „Aus Gesprächen mit beteiligten Klubs weiß ich, dass das mit den Quartieren ein Problem werden kann. Im vorigen Jahr hat parallel zum Final Four die Computerspiele-Messe Gamescom stattgefunden. Da braucht man wenig Fantasie, um zu ahnen, was die Zimmer kosten“, merkt Witte an. Auch diesmal drohen deftige Preise, weil Köln vom 10. bis 13. April Gastgeber für die Fibo ist – die internationale Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit mit erwarteten 130 000 Besuchern.