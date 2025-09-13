ThSV Eisenach: Einen Tag ärgern und dann abhaken

Phasenweise konkurrenzfähig, über die gesamten 60 Minuten unterlegen: Der ThSV Eisenach hat am vierten Spieltag der Handball-Bundesliga zum dritten Mal verloren. Die Partie bei den Rhein-Neckar Löwen in der Mannheimer Arena endete am Samstagabend 28:31 (11:16) aus der Sicht der Gäste, bei denen Torhüter Matija Spikic mit 17 Paraden und U-21-Weltmeister Stephan Seitz im rechten Rückraum mit sieben Toren zu gefallen wussten. Bei den Hausherren waren es vor allem der niederländische Spielmacher Dani Baijens sowie Routinier Jannik Kohlbacher, die der Eisenacher Abwehr Rätsel aufgaben.