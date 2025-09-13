 
ThSV Eisenach Einen Tag ärgern und dann abhaken

Die Thüringer verpatzen bei den Rhein-Neckar Löwen die erste Halbzeit. Trotz starker Torhüterleistung lässt sich der Fünf-Tore-Pausenrückstand nicht mehr aufholen.

 
ThSV Eisenach: Einen Tag ärgern und dann abhaken
Bester Löwen-Werfer: Edwin Aspenbäck (am Ball) schenkt Eisenach sechs Treffer ein. Foto: imago/Jan Hübner

Phasenweise konkurrenzfähig, über die gesamten 60 Minuten unterlegen: Der ThSV Eisenach hat am vierten Spieltag der Handball-Bundesliga zum dritten Mal verloren. Die Partie bei den Rhein-Neckar Löwen in der Mannheimer Arena endete am Samstagabend 28:31 (11:16) aus der Sicht der Gäste, bei denen Torhüter Matija Spikic mit 17 Paraden und U-21-Weltmeister Stephan Seitz im rechten Rückraum mit sieben Toren zu gefallen wussten. Bei den Hausherren waren es vor allem der niederländische Spielmacher Dani Baijens sowie Routinier Jannik Kohlbacher, die der Eisenacher Abwehr Rätsel aufgaben.

„Wir haben leider den Anfang verpennt, da hat es nicht gestimmt in einigen Situationen“, sagte Seitz nach der Partie vor 5439 Zuschauern. „Wir laufen dann die ganze Zeit dem Rückstand hinterher und bekommen es nicht mehr gekippt.“ Zwar gelang es dem ThSV, sich vom 7:12 (25.) noch einmal bis auf zwei Tore Differenz (18:20/44.) heranzuarbeiten. Der nimmermüde Kapitän Peter Walz und seine Nebenleute schafften es allerdings nicht, diesen Trend in der Schlussphase zu bestätigen.

Im Gegenteil: Als die Gastgeber anruckten und Halil Jaganjac in der 49. Minute das 24:18 für die Löwen erzielte, war der Drops gelutscht. Eisenach betrieb in der Folgezeit noch ein wenig Ergebniskosmetik. Mehr war für den Außenseiter nicht möglich, was Seitz folgendermaßen kommentierte: „Wir können uns jetzt einen Tag lang ärgern und dann werden wir es abhaken.“

Weiter geht es für den ThSV am kommenden Samstag (20. September, 19 Uhr) in der Werner-Aßmann-Halle mit dem Heimspiel gegen die HSG Wetzlar.