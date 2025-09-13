ThSV Eisenach: Einen Tag ärgern und dann abhaken

„Wir haben leider den Anfang verpennt, da hat es nicht gestimmt in einigen Situationen“, sagte Seitz nach der Partie vor 5439 Zuschauern. „Wir laufen dann die ganze Zeit dem Rückstand hinterher und bekommen es nicht mehr gekippt.“ Zwar gelang es dem ThSV, sich vom 7:12 (25.) noch einmal bis auf zwei Tore Differenz (18:20/44.) heranzuarbeiten. Der nimmermüde Kapitän Peter Walz und seine Nebenleute schafften es allerdings nicht, diesen Trend in der Schlussphase zu bestätigen.