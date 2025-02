Wenn ein junger Mensch im Mittelpunkt öffentlicher Spekulationen steht, wirkt das in den meisten Fällen nicht leistungsfördernd. Bei Marko Grgic kann man einen anderen Eindruck gewinnen. Seit Monaten gibt es Gerüchte um die sportliche Zukunft des 21 Jahre alten Handball-Nationalspielers vom ThSV Eisenach. Und trotzdem marschiert er im Stile eines Leitwolfs verlässlich vorneweg – so auch am Montagabend, als der waschechte Thüringer beim 34:31-Heimsieg seines Klub gegen den TBV Lemgo Lippe zehnmal ins Schwarze traf.