Sebastian Hinze ist alles, nur kein Lautsprecher. Der Handball-Trainer aus dem Bergischen Land sagt, was gesagt werden muss. Nicht weniger, selten mehr.
ThSV Eisenach Der Trainer spricht klare Worte
Ulrich Klemm 09.02.2026 - 07:26 Uhr
Vor dem Wiederbeginn der Saison in der Handball-Bundesliga hofft Sebastian Hinze auf eine Verbesserung der Trainingsbedingungen.
