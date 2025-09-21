Manchmal entfaltet Druck eine lähmende Wirkung, manchmal wächst man in schwierigen Phasen über sich hinaus. „Es ging darum, dieses Spiel zu gewinnen. Unsere Mannschaft hat die selbst gesetzte Drucksituation sehr gut gemeistert“, stellte Sebastian Hinze nach dem 29:28-Arbeitssieg des ThSV Eisenach gegen die HSG Wetzlar nüchtern fest, ehe der Trainer der Wartburgstädter zur Lobeshymne ansetzte: „In der zweiten Halbzeit fand ich die Angriffseffektivität, unsere defensive Qualität und das Rückzugsverhalten überragend. Klar hätten wir es am Ende weniger spannend machen können. Aber ich habe keinen Grund, Kritik zu üben.“