„Ich könnte vor Freude weinen.“ Günter Oßwald, langjähriger Sponsor, Anteilseigner und derzeit an der Seite von Peter Krauß auch Interims-Geschäftsführer des ThSV Eisenach, war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Dass Oßwald nahe am Wasser gebaut hatte, lag am 31:25-Arbeitssieg des Thüringer Handball-Bundesligisten gegen Aufsteiger SG BBM Bietigheim. „Gerade in der ersten Halbzeit hat man unserer Mannschaft den Druck angesehen, es war ein ganz hartes Stück Arbeit“, meinte der 75-Jährige. „Das ist aber auch völlig normal in unserer Situation.“ Damit spielte Oßwald auf die 27:36-Heimschlappe an, die sich der ThSV vor einer Woche gegen Neuling HBW Balingen-Weilstetten eingefangen hatte.