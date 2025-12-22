„Wenn ich das wüsste, würde ich sofort Trainer werden.“ Bei Fynn Hangstein schwang eine große Portion Galgenhumor mit, als er die Frage zu beantworten versuchte, warum der ThSV Eisenach saisonübergreifend auch das 14. Auswärtsspiel in Folge verloren hatte. „Keine Ahnung, ich habe leider wirklich keinen konkreten Ansatzpunkt, woran es liegt“, schob der 25-jährige Rückraumspieler hinterher, dessen Mannschaft das Bundesligaspiel bei der HSG Wetzlar am Sonntagabend mit 27:33 verlor.