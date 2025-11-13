Es kommt nicht alle Tage vor, dass es die Fans in der Werner-Aßmann-Halle bereits vor dem Anpfiff von den Sitzen reißt. Am Donnerstagabend ist genau das passiert – und der Anlass dafür war eine Vertragsverlängerung bei den Bundesliga-Handballern des ThSV Eisenach. „Ich habe mich mit Manager René Witte darauf geeinigt, zwei weitere Jahre hier zu bleiben“, sagte Kapitän und Publikumsliebling Peter Walz. Der 31 Jahre alte Polizeikommissar aus dem Saarland trägt nun also bis 2028 das Trikot der Wartburgstädter.