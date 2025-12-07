ThSV Eisenach: Der Auswärtsfluch will nicht enden

Der ThSV Eisenach und Spiele in der Fremde, das passt in dieser Saison auch weiterhin nicht richtig zusammen. Am zweiten Advent zogen die Bundesliga-Handballer von der Wartburg beim HSV Hamburg mit 29:33 (11:14) den Kürzeren, es war die siebte Niederlage im siebten Auswärtsspiel. Neu-Nationalspieler Moritz Sauter bei den Hansestädtern und Eisenachs Rückraum-Schwede Oskar Joelsson waren vor 3166 Zuschauern in der Sporthalle im Hamburger Stadtteil Alsterdorf mit jeweils sieben Treffern die besten Werfer ihrer Mannschaften.