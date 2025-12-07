ThSV Eisenach: Der Auswärtsfluch will nicht enden

Für die Thüringer begann die Partie denkbar schlecht. Ehe der ThSV richtig auf Betriebstemperatur war, lag Hamburg nach 10 Minuten mit 5:1 in der Vorderhand. „Wir haben lange das richtige Timing gesucht und können froh sein, dass wir zur Halbzeit nur mit drei Toren hinten gelegen haben“, gab Rückraumspieler Fynn Hangstein ehrlich zu. Vor allem die Anzahl der technischen Fehler war deutlich zu hoch, um die Norddeutschen nennenswert in Bedrängnis zu bringen.