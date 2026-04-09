In der wieder einmal ausverkauften Werner-Aßmann-Halle werden an diesem Freitag ab 19 Uhr 2850 Fans die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach beim Heimspiel gegen den Europacup-Teilnehmer TSV Hannover-Burgdorf anfeuern. Und sie werden zwei Ehrengästen applaudieren, die sich über die Jahre einen guten Ruf erarbeitet haben: Hagen Becker und Axel Hack aus Halberstadt, die nicht nur in der Schiedsrichtergilde Legendenstatus genießen.