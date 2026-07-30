Kennen Sie die Geschichte vom gallischen Dorf aus den Asterix-Comics? Dabei dreht es sich um eine kleine verschworene Gemeinschaft, die sich mit Erfolg gegen eine äußere Übermacht wehrt. „Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten“ – so lauten die ikonischen Sätze, die keinen Zweifel daran lassen, dass es die schier übermächtigen Römer mit einem ziemlich zänkischen Völkchen zu tun bekommt. Es steht für Unbeugsamkeit und Zusammenhalt und hat sich einen ganz speziellen Zaubertrank zusammengebraut, der ungeahnte Kräfte freisetzt.