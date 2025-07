Inzwischen ist der 1,91-Meter-Hüne operiert worden, eine monatelange Reha schließt sich an. Der neue ThSV-Trainer Sebastian Hinze braucht also viel Geduld, ehe er den jungen Profi genauer unter die Lupe nehmen kann. Capric war im Sommer 2024 vom kroatischen Erstligisten MRK Sesvete nach Thüringen gewechselt. In seiner Debüt-Saison erzielte er neun Tore in sieben Bundesligaspielen.