ThSV Eisenach: Bundesliga-Handballer versuchen sich am Biathlon-Gewehr

Am Dienstag waren Eisenachs Bundesligahandballer zur Leistungsdiagnostik anlässlich ihres Vorbereitungsstarts in Oberhof zu Gast. Im Olympiastützpunkt wurde ihnen konditionell alles abverlangt, bevor sie zu Besuch beim Thüringer Skiverband zum Biathlon-Gewehr greifen durften. Zwischen Morgen und frühem Nachmittag absolvierten alle Spieler des Kultklubs in Blau Ausdauerläufe. Von einer dreiminütigen Stufe zur nächsten steigerte sich das Tempo, bis zwischen Stufe 15 und 20 schon beinahe Sprintgeschwindigkeiten gefordert waren. Mit dabei: alle Feldspieler, aber auch Torhüter Matija Spikic, Silvio Heinevetter und Mats Grupe. Letzterer ist neben den Außenspielern David Móré und Felix Montebovi sowie Rückraumspieler Elias Scholtes einer der vier Neuzugänge im Team von Sebastian Hinze. Dessen Kollege, Athletiktrainer Jonas Frühbote, nahm nebenan Testungen der Sprungkraft seiner Schützlinge vor.