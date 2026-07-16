ThSV Eisenach: Bundesliga-Handballer versuchen sich am Biathlon-Gewehr

Wird von seinen Mannschaftskameraden angefeuert: Dominik Solak auf dem Laufband. Foto: ThSV/Christian Heilwagen

Frisch geduscht und bärenhungrig wurden die Eisenacher zum Mittagessen von einigen Vertretern des Thüringer Skiverbandes im Rennsteighaus am Grenzadler in Oberhof empfangen. Darunter Größen des Wintersports wie die Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Biathlon Kati Wilhelm, Weltmeister und Olympiasieger im Biathlon Erik Lesser sowie Weltmeister im Skilanglauf Axel Teichmann. Wilhelm, heute Präsidentin des Thüringer Skiverbandes, gab den Handballern in der Folge eine Führung durch die LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig. Tillman Leu und Kollegen durften sich unter dem wachsamen Auge der Biathlonikone auch mal im Liegendanschlag versuchen. Die Treffsicherheit auf die großen Ziele des Stehendanschlags ließ sich bei den Quereinsteigern aus dem Handball sehen, beim Schießen auf die kleineren Ziele brillierten nur die Vertreter des Skiverbandes.