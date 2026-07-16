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  6. Bundesliga-Handballer versuchen sich am Biathlon-Gewehr

ThSV Eisenach Bundesliga-Handballer versuchen sich am Biathlon-Gewehr

Schweiß, Laktat und Biathlon-Gewehr: Zum Vorbereitungsstart müssen die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach in Oberhof an ihre Grenzen – und bewiesen Zielgenauigkeit.

ThSV Eisenach: Bundesliga-Handballer versuchen sich am Biathlon-Gewehr
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Durfte sich am Liegendanschlag versuchen: Tillmann Leu. Foto: ThSV/Christian Heilwagen

Am Dienstag waren Eisenachs Bundesligahandballer zur Leistungsdiagnostik anlässlich ihres Vorbereitungsstarts in Oberhof zu Gast. Im Olympiastützpunkt wurde ihnen konditionell alles abverlangt, bevor sie zu Besuch beim Thüringer Skiverband zum Biathlon-Gewehr greifen durften. Zwischen Morgen und frühem Nachmittag absolvierten alle Spieler des Kultklubs in Blau Ausdauerläufe. Von einer dreiminütigen Stufe zur nächsten steigerte sich das Tempo, bis zwischen Stufe 15 und 20 schon beinahe Sprintgeschwindigkeiten gefordert waren. Mit dabei: alle Feldspieler, aber auch Torhüter Matija Spikic, Silvio Heinevetter und Mats Grupe. Letzterer ist neben den Außenspielern David Móré und Felix Montebovi sowie Rückraumspieler Elias Scholtes einer der vier Neuzugänge im Team von Sebastian Hinze. Dessen Kollege, Athletiktrainer Jonas Frühbote, nahm nebenan Testungen der Sprungkraft seiner Schützlinge vor.

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Wird von seinen Mannschaftskameraden angefeuert: Dominik Solak auf dem Laufband. Foto: ThSV/Christian Heilwagen

Frisch geduscht und bärenhungrig wurden die Eisenacher zum Mittagessen von einigen Vertretern des Thüringer Skiverbandes im Rennsteighaus am Grenzadler in Oberhof empfangen. Darunter Größen des Wintersports wie die Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Biathlon Kati Wilhelm, Weltmeister und Olympiasieger im Biathlon Erik Lesser sowie Weltmeister im Skilanglauf Axel Teichmann. Wilhelm, heute Präsidentin des Thüringer Skiverbandes, gab den Handballern in der Folge eine Führung durch die LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig. Tillman Leu und Kollegen durften sich unter dem wachsamen Auge der Biathlonikone auch mal im Liegendanschlag versuchen. Die Treffsicherheit auf die großen Ziele des Stehendanschlags ließ sich bei den Quereinsteigern aus dem Handball sehen, beim Schießen auf die kleineren Ziele brillierten nur die Vertreter des Skiverbandes.

Bei Stephan Seitz wird die Sprungkraft gemessen. Foto: ThSV/ Christian Heilwagen

Nach einigen Trainingstagen in der heimischen Werner-Aßmann-Halle bestreitet der ThSV Eisenach am Sonntagabend sein erstes Testspiel der Saisonvorbereitung, spielt ab 18:30 Uhr in der Hörselberghalle Wutha-Farnroda gegen Ligakonkurrent HSG Wetzlar. Tickets gibt’s im Vorverkauf bei Déjavu in der Alexanderstraße 28 in der Eisenacher Innenstadt. Eine erste hochklassige Standortbestimmung für das Team von Cheftrainer Sebastian Hinze.