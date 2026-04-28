Großer Auftritt für den Linksaußen des ThSV Eisenach: Vincent Büchner ist von Bundestrainer Alfred Gislason zum ersten Mal in die deutsche Handball-Nationalmannschaft berufen worden. Der 27-jährige, der im vergangenen Sommer von der TSV Hannover-Burgdorf an die Wartburg gewechselt war und nach dem Ende der laufenden Saison zum THW Kiel weiterziehen wird, steht im Kader für die Länderspiele gegen Olympiasieger Dänemark am 15. Mai in Kopenhagen und am 17. Mai in Köln. Mit Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt) ist zudem auch ein Ex-Eisenacher beim Auswahllehrgang mit von der Partie.