Den Handballern des ThSV Eisenach steht ein prickelnder Start in die neue Bundesligasaison bevor. Nach „Bild“-Informationen, die unsere Redaktion bestätigen kann, treffen die Wartburgstädter am 1. Spieltag (28. bis 31. August) auf den SC DHfK Leipzig. Somit erlebt der neue Eisenacher Trainer Sebastian Hinze, der von den Rhein-Neckar Löwen in den Freistaat wechselt, bei seinem Debüt gleich die besondere Magie eines Ost-Duells in der Werner-Aßmann-Halle.